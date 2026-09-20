Fiamme in via Craveia: alloggio distrutto e due feriti.

Fiamme in via Craveia: alloggio distrutto e due feriti

Momenti di grande paura nel primo pomeriggio di giovedì in un condominio di via Craveia, a Pavignano, a causa di un violento incendio divampato in un alloggio al primo piano di una palazzina.

L’allarme è scattato intorno alle 14:30, quando una telefonata al centralino dei Vigili del fuoco ha segnalato il fumo e le fiamme che uscivano dalle finestre dell’appartamento.

Nel giro di pochissimi minuti sono giunte sul posto due squadre dei pompieri insieme a un’ambulanza del 118 e una voltante della questura di Biella.

All’interno dell’abitazione si trovavano in quel momento due persone, un uomo e una donna, rimaste intrappolate.

I pompieri sono riusciti a portarli in salvo affidandoli immediatamente alle cure dei sanitari. Per fortuna, dopo i primi accertamenti, i due sono stati trasportati all’ospedale di Ponderano in codice verde per una leggera intossicazione.

I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area. I danni all’interno dell’alloggio sono ingenti, in particolare l’incendio ha pesantemente compromesso l’impianto elettrico e quello del gas.

Per questo motivo, l’appartamento è stato momentaneamente dichiarato non abitabile.

Le fiamme hanno inoltre lambito l’esterno della palazzina, danneggiando in modo non grave la facciata condominiale. Sono ora in corso le verifiche per stabilire le esatte cause che hanno fatto sprigionare le fiamme.

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