Facciamo Porta a Porta a Biella

A Biella e alla sua amministrazione servirebbe un “porta a porta” . Non come quello televisivo del dinosauro Bruno Vespa, giornalista sulla cresta dell’onda da mille stagioni, forse troppe, sempre meno incline al dialogo e al confronto con le nuove generazioni e con chi si permette di dissentire dal vespa-pensiero a senso unico.

Lo stesso sindaco Olivero, ospite in collegamento nei giorni scorsi con gli studi Rai, ha sperimentato sulla sua pelle questo modo di fare un po’ troppo “brusco” del noto giornalista che forse, alla luce dei suoi sempre più discutibili comportamenti specie con certi ospiti, potrebbe rinominare il suo format in “serranda a serranda” (naturalmente chiusa…).

E a proposito di serrande, a Biella sta nascendo l’ennesimo vespaio (per rimanere in tema) di polemiche, inevitabili, sul fronte via Pietro Micca con i commercianti sul piede di guerra. Almeno tre i motivi del contendere con il Comune: le tempistiche scelte per il rifacimento del manto stradale (fino a metà dicembre se va bene), la totale assenza di dialogo e comunicazione con i diretti interessati (stessi metodi già usati per lo spostamento del mercato al centro), la totale assenza di qualsiasi provvedimento sostanziale di aiuto e sostegno per i negozi coinvolti dai lavori in corso (specie sul fronte dehors, senza alcuna possibile dilazione nei pagamenti nonostante le difficoltà del momento e i guadagni in perdita).

Giustamente i commercianti meditano di adire le vie legali contro il Comune vista la totale assenza di dialogo e confronto, un marchio di fabbrica di questa Giunta che preferisce tirare dritto anche se, così facendo, rende la vita più difficile ai propri cittadini con provvedimenti a volte discutibili, specie per le tempistiche. La speranza, l’unica, per i commercianti di via Pietro Micca è che possano almeno ricevere nei prossimi giorni la visita, con tanto di pacca sulle spalle e stretta mano a favore di social dell’assessora al Commercio Pisani: non è tantissimo ma sarebbe comunque un buon punto di partenza…

Battute a parte (anche se c’è poco da ridere) questa giunta apra finalmente un suo “porta a porta” quotidiano con la cittadinanza tutta, all’insegna del dialogo, del confronto e della condivisione. Il metodo Vespa, come può ben testimoniare anche il nostro sindaco, ha fatto il suo tempo…

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook