BiellaCronaca
Dosi di coca nascoste nel calzino: condannati due giovani
Si muovevano con un’auto a noleggio, fermati nel Cossatese
Una Citroën a noleggio, già segnalata dai carabinieri di Cossato per i suoi passaggi sospetti nelle piazze dello spaccio, è stata intercettata e bloccata dai militari di Biella in via Pollone.
Dosi di coca nascoste nel calzino: condannati due giovani
A bordo dell’auto viaggiavano due giovani di nazionalità marocchina, rispettivamente di 20 e 23 anni, residenti in Lombardia a Senago e Paderno Dugnano. Il forte nervosismo mostrato dai due ragazzi durante il controllo stradale ha subito spinto le forze dell’ordine ad approfondire l’ispezione del veicolo, portando al rapido ritrovamento della droga e del denaro contante.
Il conducente aveva occultato in un calzino, nascosto vicino alla guida del proprio sedile, ben 42 dosi di cocaina insieme a 1.245 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti il probabile incasso dell’attività illecita. Il passeggero ha invece tentato inutilmente di nascondere un sacchetto di plastica contenente altre undici dosi della stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 34 grammi.
I due giovani, arrestati in flagranza, sono comparsi ieri davanti al giudice per il processo con rito direttissimo e la convalida del fermo. Difesi dagli avvocati Enrico Melis e Antonio Morra, i ventenni sono riusciti a evitare la linea più dura invocata dal pubblico ministero. Il magistrato ha infatti riqualificato il reato come spaccio «di lieve entità», consentendo così ai legali di concordare un patteggiamento. La sentenza finale ha condannato entrambi a un anno di reclusione e a 1.400 euro di multa a testa.
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