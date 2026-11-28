«Crateri di 15 centimetri, cosa si aspetta a intervenire?».

«Crateri di 15 centimetri, cosa si aspetta a intervenire?»

Ancora segnalazioni sulla mancata manutenzione delle strade cittadine. Questa volta a finire nel mirino è via Sant’Eusebio. A denunciare le criticità è una lettrice. «Quei crateri profondi 15 centimetri li ho già segnalati a settembre. Cosa si aspetta, che qualcuno si infortuni?», è il suo sfogo.

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