AttualitàBiella
«Crateri di 15 centimetri, cosa si aspetta a intervenire?»
Questa volta a finire nel mirino è via Sant’Eusebio
«Crateri di 15 centimetri, cosa si aspetta a intervenire?».
«Crateri di 15 centimetri, cosa si aspetta a intervenire?»
Ancora segnalazioni sulla mancata manutenzione delle strade cittadine. Questa volta a finire nel mirino è via Sant’Eusebio. A denunciare le criticità è una lettrice. «Quei crateri profondi 15 centimetri li ho già segnalati a settembre. Cosa si aspetta, che qualcuno si infortuni?», è il suo sfogo.
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