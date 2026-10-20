Corrado Pinzano affronterà il Rally Lana

Corrado Pinzano torna sulle strade di casa per affrontare il Rally Lana, appuntamento che torna dopo un anno di pausa e che per il pilota biellese rappresenta molto più di una semplice gara. E’ la sfida casalinga, davanti al pubblico di casa, sulle strade amiche. Al suo fianco ci sarà ovviamente Mauro Turati, sulla Skoda Fabia RS della PA Racing gommata Pirelli, per un fine settimana che unisce motivazioni personali e precise finalità sportive.

Pinzano conosce bene il percorso e sa cosa significhi confrontarsi con le strade del territorio biellese, dove ha già conquistato la vittoria (2022). Un precedente che aggiunge interesse alla partecipazione, pur nella consapevolezza che ogni edizione presenta difficoltà e insidie da affrontare con la massima concentrazione.

L’impegno avrà anche un valore strategico in vista del finale di stagione. Il Rally Lana rappresenterà infatti un’importante occasione per ritrovare ritmo, affinare il feeling con la vettura e consolidare il lavoro con Turati e con la squadra in vista del Trofeo AC Como, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger tra due settimane. L’obiettivo è arrivare all’ultimo round tricolore nelle migliori condizioni possibili, sfruttando ogni chilometro di gara per preparare al meglio una sfida che si annuncia decisiva.

Corrado Pinzano: “Correre il Rally Lana ha sempre un significato particolare per me. È la gara di casa, quella in cui senti il calore del pubblico e conosci bene le strade, ma proprio per questo la pressione e le aspettative sono maggiori. Abbiamo già vinto questa gara quattro anni fa ed ho vinto la scorsa estate lo “storico” e sarebbe bello riuscire a essere nuovamente protagonisti, anche se sappiamo che non sarà semplice. Bella, questa edizione, con la prova spettacolo in notturna e con la celebre “Romanina” che si correrà al contrario, mai fatta così con le vetture “moderne”. Vogliamo affrontare il fine settimana con il giusto atteggiamento, lavorare bene con la Skoda e con Mauro Turati e sfruttare questa occasione per prepararci al meglio al Trofeo AC Como. Sarà importante trovare il ritmo giusto, curare ogni dettaglio e arrivare all’ultimo appuntamento del Tricolore Challenger con la migliore condizione possibile”.

La partenza, sabato 24 ottobre da Piazza Vittorio Veneto alle 18.30 con le vetture che faranno rotta verso la “Tracciolino” con lo start alle 19.03. La prova speciale cittadina che chiuderà la prima giornata alle 21.08. La Domenica 25 due prove speciali: la “Curino” con passaggi alle 9.56 e 13.16 e la “Veglio” con lo start della prima vettura alle 10.38 e 13.58. Dopo il primo giro è previsto il Riordino e l’assistenza presso Città Studi a Biella. L’arrivo e la cerimonia di premiazione alle 14.35 sempre in Piazza Vittorio Veneto.

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