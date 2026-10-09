Avrebbe dovuto tenersi sabato 10 ottobre la classica “Circuito di Biella”, la gara podistica che richiamava sempre i big a sfidarsi lungo le vie cittadine.

Chiude il Gac Pettinengo e salta il Circuito Città di Biella

Il Gac Pettinengo, società che organizzava la gara, ha annunciato la chiusura. Il presidente Alessandro Ferrarotti si era già dimesso nei mesi scorsi. E non è stato trovato un sostituto.

La società chiude e così anche le gare storiche spariscono. Già in estate era stata annullata la classica Biella-Oropa. Ora tocca al Circuito Città di Biella che sarebbe arrivata alla 34esima edizione. A portare avanti con passione negli ultimi anni le varie manifestazioni è sempre stato Claudio Piana con il suo staff.

Le altre gare erano la Biella-Piedicavallo, la Karneval Run, il Balcone del Biellese Trail. Senza dimenticare il Giro di Pettinengo, altra grande manifestazione podistica sparita ormai da un paio d’anni dal calendario delle gare.

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