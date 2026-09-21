Cadute e infortuni in montagna: ben tre interventi in poche ore.

Cadute e infortuni in montagna: ben tre interventi in poche ore

Tre interventi di Soccorso nella giornata di domenica 20 settembre sulle montagne Biellesi. La prima richiesta di soccorso è arrivata al NUE 112 nel primo pomeriggio da parte di un gruppo di escursionisti che stavano percorrendo il sentiero da Oropa a Sant’Eurosia, una componente del gruppo è caduta provocandosi la lussazione del ginocchio, sul posto è stata inviata una squadra a terra del Soccorso Alpino di Biella con Medico che ha raggiunto e stabilizzato la ragazza, successivamente con apposita barella è stata trasferita fuori dal bosco per permettere all’eliambulanza di Azienda Zero della base di Borgosesia il recupero con verricello e il successivo trasferimento all’ospedale di Biella in codice giallo.

Mentre il primo intervento era ancora in atto il NUE 112 ha ricevuto una seconda chiamata, questa volta dal laghetto del Monte Rosso, una ragazza cadendo sul sentiero si è procurata un trauma ad un braccio, è stato quindi allertata e inviata ad Oropa una seconda squadra del Soccorso Alpino di Biella per un eventuale supporto e inviata sul posto l’eliambulanza di Azienda Zero di Borgosesia che aveva appena ultimato il primo intervento, la paziente è stata recuperata e ospedalizzata a Biella.

Alle 17:45 in NUE 112 ha ricevuto la terza chiamata di soccorso dalle montagne biellesi, lungo il sentiero del lago della vecchia un escursionista si è procurato una distorsione che non gli ha più permesso di proseguire, la centrale ha così attivato la Stazione Valle Cervo del Soccorso Alpino che ha inviato a Piedicavallo una squadra, da qui a piedi hanno raggiunto la persona immobilizzata e atteso l’arrivo l’eliambulanza di Azienda Zero di Borgosesia per il trasferimento all’ospedale di Biella.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato