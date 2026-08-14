Biella si prepara ad accogliere l’undicesima edizione di Bolle di Malto.

Bolle di Malto 2026: musica birra e grandi ospiti a Biella

La manifestazione nazionale di riferimento per il mondo della birra artigianale. Dal 30 agosto al 7 settembre la città piemontese vedrà il suo culmine concertistico nei cinque giorni compresi tra giovedì 3 e lunedì 7 settembre (dalle 18:00 alle 02:00). Le centrali Piazze Martiri della Libertà e Primo Maggio faranno da cornice a un ricchissimo programma ad ingresso gratuito che unisce birra d’eccellenza, emergenti e grandi nomi della scena italiana.

Ad arricchire la proposta culturale diffusa ci sarà anche BDM Sour Jazz, rassegna realizzata con il Biella Jazz Club nella suggestiva cornice di Palazzo Ferrero (4-6 settembre), con artisti del calibro di Francesco Garolfi, Lovesick Duo e il Trio Differente.

Il Programma del Palco Principale

Giovedì 3 settembre. Apertura con la Marciapè Street Band (18:00), seguita dai Damasco (20:00) e dal tributo a Vasco Rossi dei Rokketti Band (22:00). A mezzanotte chiude il DJ set di Pippo Palmieri da Lo Zoo di 105 .

Venerdì 4 settembre: Live dei Gassman (18:00), l’urban-pop di Ansia (20:00) e il tributo ai Pinguini Tattici Nucleari con i Tattici dello Zen (22:00). A mezzanotte spazio al dance party di Kara Italia.

Sabato 5 settembre: Riparte la Gassman Resident band (18:00), seguita dal soul-rock della cantautrice biellese Diastema (20:00) e dai successi ’70-‘2000 dei Forever Young (22:00).

Domenica 6 settembre: Start con Centos Band (18:00) e la giovane promessa indie Ophelia Lia (20:00). A seguire (22:00) il travolgente show di Roy Paci & Aretuska con uno Special Guest d’eccezione: Pau dei Negrita . La notte prosegue a mezzanotte con il DJ set di Geo From Hell.

Lunedì 7 settembre: Ultimo set dei Gassman (18:00), l’omaggio della Rino Gaetano Band (20:00) e il grande concerto dei Tiromancino (22:00) con il loro “Quando meno me lo aspetto Tour”, prima del gran finale affidato al DJ Set Rock.

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