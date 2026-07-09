Biella piange Antonio Dimonte, poliziotto d’altri tempi e presidente dell’Anps.

Biella piange Antonio Dimonte, poliziotto d’altri tempi e presidente dell’Anps

È morto all’età di 75 anni Antonio Dimonte, presidente provinciale dell’Associazione nazionale Polizia di Stato ed ex sovrintendente della questura di Biella.

Con lui se ne va un vero e proprio custode della memoria cittadina, un investigatore d’altri tempi che ha attraversato le pagine più complesse e delicate della storia recente del nostro territorio. Oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Paolo verrà celebrato il funerale.

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