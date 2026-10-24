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Biella piange Andrea Lattarulo, morto a soli 55 anni
L’ultimo saluto a San Biagio
Biella piange Andrea Lattarulo, morto a soli 55 anni.
Biella piange Andrea Lattarulo, morto a soli 55 anni
La comunità biellese piange la scomparsa di Andrea Lattarulo, morto a soli 55 anni. Lascia nel dolore la compagna Geetha con la sua adorata Ginevra, la mamma Laura, il papà Michele, il fratello Luca, gli zii, i cugini e tutti i parenti, che oggi si stringono nel ricordo di una persona cara.
Dove rendere omaggio ad Andrea Lattarulo
Chi desidera rivolgere un ultimo saluto ad Andrea Lattarulo può recarsi presso la Casa Funeraria Defabianis a Biella, in strada Santa Maria di Campagnate 35/A, di fronte al cimitero urbano nei seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.
Rosario e funerale
Domenica 25 ottobre alle 19, nella Chiesa parrocchiale di San Biagio a Biella, verrà recitato il Santo Rosario.
Il funerale si svolgerà invece lunedì 26 ottobre alle 15, sempre nella Chiesa parrocchiale di San Biagio. Al termine della funzione religiosa, Andrea proseguirà per il Tempio crematorio.
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