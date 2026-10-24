“Belli gli eventi in centro, utili i lavori… ma ai residenti chi ci pensa?”

“Belli gli eventi in centro, utili i lavori… ma ai residenti chi ci pensa?”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore.

Gentile Direttore,

sono un residente del centro di Biella e, francamente, non ne posso più. Nelle ultime settimane, tra Giro Handbike, Mercato europeo, lavori in via Pietro Micca e ora Rally Lana, sembra che vivere in centro sia diventato un percorso a ostacoli tra strade chiuse, divieti di sosta e parcheggi sempre più difficili da trovare.

Sia chiaro: gli eventi sono belli, portano movimento e vitalità alla città. Anche i lavori sono necessari. Ma possibile che a pagare il prezzo di tutto questo debbano essere sempre i residenti?

E’ un continuo riorganizzare gli spostamenti, cercare un parcheggio altrove e fare i conti con nuove limitazioni. Il problema non è il singolo evento o il singolo cantiere, ma la continua sovrapposizione di disagi e la sensazione che nessuno si preoccupi davvero di chi in centro ci vive, non soltanto di chi ci passa per qualche ora.

Possibile che non si riesca a programmare meglio? Perché organizzare manifestazioni e realizzare lavori è comprensibile, ma farlo senza considerare adeguatamente le esigenze quotidiane dei cittadini lo è molto meno.

Il centro non è soltanto una location per eventi o un cantiere a cielo aperto: è anche casa di qualcuno.

Belli gli eventi, utili i lavori. Ma ai residenti, alla fine, chi ci pensa?

Lettera firmata

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