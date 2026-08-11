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Barista allontana il cliente fastidioso e viene minacciato

L’uomo si era già allontanato

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18 secondi fa

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Festa con musica alta alle 3 del mattino
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Barista allontana il cliente fastidioso e viene minacciato.

Momenti di tensione all’interno di un locale pubblico, dove un momento di svago rischiava di trasformarsi in un problema di ordine pubblico. Un uomo è entrato nel bar per consumare un drink ma, poco dopo, ha iniziato a disturbare visibilmente gli altri clienti presenti, creando forte disagio nella sala.

Di fronte all’incalzare degli atteggiamenti molesti, il barista è intervenuto per riportare la calma, invitando il cliente a uscire e ad allontanarsi dall’esercizio. Per tutta risposta, l’avventore ha reagito con aggressività, rivolgendo accese minacce Verbali al lavoratore. Per tutelare la propria incolumità e quella dei presenti, il gestore ha chiesto l’intervento dei Carabinieri per sporgere denunzia e chiarire la posizione dell’uomo.

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