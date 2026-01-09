Seguici su

AttualitàBiella

Avviso nomina componente Cda Fondazione Cerino Zegna

La carica è gratuita. Aperte le candidature per chi fosse interessato.

Pubblicato

48 minuti fa

il

Lavoro, due concorsi in comune per sette posti

Il Comune di Biella deve provvedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Antonio Emma Cerino Zegna Impresa Sociale” per il quadriennio 2026-2029. La carica è gratuita.

Avviso nomina componente Cda Fondazione Cerino Zegna

I requisiti per la nomina sono contenuti nell’allegato 1 “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni e organismi comunque denominati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/06/2025.
In particolare occorre dichiarare:
• Il possesso dei requisiti previsti per l’elezione a Consigliere Comunale di cui agli art. 55 e successivi del Capo II Titolo III del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (allegato 2).
• L’inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235 (allegato 3).
• L’inesistenza delle cause di inconferibilità (artt. 3, 4, 7, 9) e incompatibilità (artt. 11, 12, 13) previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39 (allegato 4).
• Il possesso dei requisiti di carattere specifico.
Eventuali candidature, corredate da:
• curriculum vitae;
• dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra (Modello Allegato 5);
• fotocopia di un documento di identità;
devono pervenire entro e non oltre il giorno 23/01/2026 al seguente recapito: protocollo@cert.comune.biella.it

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.