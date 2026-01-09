AttualitàBiella
Avviso nomina componente Cda Fondazione Cerino Zegna
La carica è gratuita. Aperte le candidature per chi fosse interessato.
Il Comune di Biella deve provvedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Antonio Emma Cerino Zegna Impresa Sociale” per il quadriennio 2026-2029. La carica è gratuita.
I requisiti per la nomina sono contenuti nell’allegato 1 “Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni e organismi comunque denominati” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24/06/2025.
In particolare occorre dichiarare:
• Il possesso dei requisiti previsti per l’elezione a Consigliere Comunale di cui agli art. 55 e successivi del Capo II Titolo III del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (allegato 2).
• L’inesistenza delle cause di non candidabilità previste dall’art. 10 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n. 235 (allegato 3).
• L’inesistenza delle cause di inconferibilità (artt. 3, 4, 7, 9) e incompatibilità (artt. 11, 12, 13) previste dal Decreto Legislativo 08.04.2013 n. 39 (allegato 4).
• Il possesso dei requisiti di carattere specifico.
Eventuali candidature, corredate da:
• curriculum vitae;
• dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra (Modello Allegato 5);
• fotocopia di un documento di identità;
devono pervenire entro e non oltre il giorno 23/01/2026 al seguente recapito: protocollo@cert.comune.biella.it
