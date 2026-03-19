Auto finisce contro un muro a Cossila.

Auto finisce contro un muro a Cossila

Incidente nella giornata di mercoledì 18 marzo in via Santuario d’Oropa, a Cossila San Giovanni.

Un’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada terminando la corsa contro un muro. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Occhieppo Superiore per gli accertamenti di rito.

Immagine di repertorio

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