BiellaCronaca
Auto finisce contro un muro a Cossila
In via Santuario d’Oropa
Auto finisce contro un muro a Cossila.
Auto finisce contro un muro a Cossila
Incidente nella giornata di mercoledì 18 marzo in via Santuario d’Oropa, a Cossila San Giovanni.
Un’auto, per cause ancora da chiarire, è uscita di strada terminando la corsa contro un muro. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Occhieppo Superiore per gli accertamenti di rito.
Immagine di repertorio
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