Aggressioni al personale: “Il carcere di Biella è una baraonda”

Sono state segnalate continue aggressioni al personale nella casa circondariale di Biella.

Continue aggressioni in carcere: l’allarme di Osapp

L’allarme arriva dal segretario dell’Organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, Leo Beneduci, il quale ha dichiarato, dopo le diverse segnalazioni ricevute, che la situazione nella casa circondariale di Biella sarebbe ormai fuori controllo.

Secondo le segnalazioni, a tiranneggiare sarebbero le persone detenute non curanti delle regole, con i loro comportamenti aggressivi nei confronti del personale della polizia penitenziaria, alla quale renderebbero difficile la gestione della quotidianità.

La difficoltà si acuirebbe a Biella, essendo il personale in parte molto giovane.

«Il carcere di Biella, per come descritto dal personale – spiega Beneduci -, sarebbe completamente fuori controllo: una vera e propria baraonda. A pagare il prezzo più alto rischiano di essere gli operatori di polizia penitenziaria. Se quanto ci viene riferito sarà confermato, non siamo più di fronte a una situazione gestibile con l’ordinaria amministrazione. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria deve intervenire immediatamente. Non si può lasciare il personale al proprio destino. Non è una questione di età o di esperienza, ma di tutela del personale. Chi indossa la divisa deve essere messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza e non può essere lasciato solo a fronteggiare situazioni di questo genere».

Richieste le verifiche del caso

L’Osapp chiede al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di verificare le segnalazioni e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire sicurezza e ordine nell’istituto. «Il silenzio non può essere la risposta. Se le criticità segnalate saranno confermate, Biella richiede un intervento immediato. Non domani: adesso»

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