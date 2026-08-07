Addio al dottor Dario Piale: aveva 73 anni.

Si è spento a 73 anni il dottor Dario Piale. Lascia la moglie Giusi, la cognata Enrica, i nipoti Monica, Manuela con famiglie oltre alla carissima amica Ivana. Il funerale è stato celebrato a Biella giovedì 6 agosto nella chiesa parrocchiale di San Paolo.

La famiglia rivolge un ringraziamento ai dottori e al personale medico delle cure palliative per le amorevoli cure.

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