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Addio al dottor Dario Piale: aveva 73 anni

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38 secondi fa

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Addio al dottor Dario Piale: aveva 73 anni.

Si è spento a 73 anni il dottor Dario Piale. Lascia la moglie Giusi, la cognata Enrica, i nipoti Monica, Manuela con famiglie oltre alla carissima amica Ivana. Il funerale è stato celebrato a Biella giovedì 6 agosto nella chiesa parrocchiale di San Paolo.
La famiglia rivolge un ringraziamento ai dottori e al personale medico delle cure palliative per le amorevoli cure.

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