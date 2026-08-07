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A fuoco un’auto in via Santuario d’Oropa a Biella

L’allarme scattato in piena notte. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

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15 secondi fa

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Auto in fiamme in vicolo Galeazzo: è un incendio doloso
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A fuoco un’auto in via Santuario d’Oropa a Biella.
Un’auto è andata afuoco in piena notte a Biella in via Santuario d’Oropa. La vettura, una Lancia Musa, di proprietà di un 69enne di Biella è andata distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre ai carabinieri.

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