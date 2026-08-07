A fuoco un’auto in via Santuario d’Oropa a Biella.

Un’auto è andata afuoco in piena notte a Biella in via Santuario d’Oropa. La vettura, una Lancia Musa, di proprietà di un 69enne di Biella è andata distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre ai carabinieri.

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