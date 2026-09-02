BiellaCronaca
18enne cade dalla moto, soccorso dal 118
Paura in viale Macallè
18enne cade dalla moto, soccorso dal 118.
18enne cade dalla moto, interviene il 118
Incidente nel pomeriggio in viale Macallè, a circa 100 metri dalla rotonda di via Rosselli. Un ragazzo di 18 anni è caduto dalla moto per cause ancora da chiarire.
Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i primi soccorsi al giovane. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.
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