Seguici su

BiellaCronaca

18enne cade dalla moto, soccorso dal 118

Paura in viale Macallè

Pubblicato

5 minuti fa

il

18enne cade dalla moto, soccorso dal 118
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

18enne cade dalla moto, soccorso dal 118.

18enne cade dalla moto, interviene il 118

Incidente nel pomeriggio in viale Macallè, a circa 100 metri dalla rotonda di via Rosselli. Un ragazzo di 18 anni è caduto dalla moto per cause ancora da chiarire.

Sul posto è intervenuto il 118 per prestare i primi soccorsi al giovane. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *