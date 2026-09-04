Tre auto coinvolte, un ferito e disagi alla circolazione.

Tamponamento a catena a Salussola: un ferito

È il bilancio dell’incidente stradale verificatosi intorno alle 13 di ieri a Salussola, lungo la Strada Provinciale 143, esattamente all’altezza dell’impianto semaforico che regola l’accesso alla frazione San Secondo.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, i veicoli sono rimasti incastrati in un violento tamponamento a catena, in un momento di traffico particolarmente intenso. L’impatto ha causato il ferimento di uno dei conducenti.

Scattato l’allarme, sul posto sono celermente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del suo eventuale trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso. Insieme ai soccorsi medici, sono giunti gli agenti della Polizia Stradale.

I poliziotti si sono occupati della gestione della viabilità, rallentata durante le operazioni, ed eseguito i rilievi per stabilire con precisione la dinamica dello scontro ed eventuali responsabilità.

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