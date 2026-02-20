Basso BielleseCronaca
Si fingono carabinieri e derubano 90enne a Viverone
Portati via con l’inganno preziosi ricordi di famiglia
Brutta sorpresa per una novantenne di Viverone. La donna nei giorni ha ricevuto la visita di tre uomini che si sono qualificati come carabinieri. L’anziana li ha fatti entrare e ha iniziato a parlare con loro. Mentre due la distraevano il complice ha rovistato in casa riuscendo a portare via ori e preziosi. Quando si sono allontanati la donna si è accorta del furto.
