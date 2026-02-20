Si fingono carabinieri e derubano 90enne a Viverone

Brutta sorpresa per una novantenne di Viverone. La donna nei giorni ha ricevuto la visita di tre uomini che si sono qualificati come carabinieri. L’anziana li ha fatti entrare e ha iniziato a parlare con loro. Mentre due la distraevano il complice ha rovistato in casa riuscendo a portare via ori e preziosi. Quando si sono allontanati la donna si è accorta del furto.

