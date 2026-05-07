Si addormenta alla guida e va a sbattere contro un muro

Un 24enne avrebbe avuto un colpo di sonno, perdendo il controllo della vettura e finendo contro un muretto.

Cede al sonno mentre è alla guida e sbanda

Nei giorni scorsi, un ragazzo di 24 anni residente a Biella ha perso il controllo della sua macchina, probabilmente a causa di un colpo di sonno. Il veicolo sarebbe quindi uscito di strada, andando a sbattere contro una struttura in mattoni, e il conducente sarebbe rimasto ferito. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato da Sandigliano in ospedale, in codice verde.

LEGGI ANCHE: Scontro tra moto e bici: ciclista morto, centauro gravissimo

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook