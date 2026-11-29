Schianto tra un’auto e un trattore: un ferito.

Schianto tra un’auto e un trattore: un ferito

Incidente stradale in via Torino, a Cavaglià. Coinvolti un’autovettura e un mezzo agricolo che trasportava legna.

L’urto ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e della Croce Rossa di Cavaglià. Una persona, rimasta lievemente ferita, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

I carabinieri hanno effettuato i controlli sul luogo del sinistro e regolato la circolazione.

Immagine di repertorio

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