Basso BielleseCronaca
Schianto tra un’auto e un trattore: un ferito
Momenti di paura a Cavaglià
Schianto tra un’auto e un trattore: un ferito.
Schianto tra un’auto e un trattore: un ferito
Incidente stradale in via Torino, a Cavaglià. Coinvolti un’autovettura e un mezzo agricolo che trasportava legna.
L’urto ha richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e della Croce Rossa di Cavaglià. Una persona, rimasta lievemente ferita, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.
I carabinieri hanno effettuato i controlli sul luogo del sinistro e regolato la circolazione.
Immagine di repertorio
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