Nelle prime ore del mattino del 28 settembre 2026, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. di Biella hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 58enne.

Non si ferma all’alt a Cerrione: arrestato 58enne

Quest’ultimo si è reso responsabile di fuga pericolosa, non avendo ottemperato l’alt di una pattuglia dei Carabinieri. I militari erano intervenuti in Cerrione perché era stato richiesto alla Centrale Operativa della Compagnia di Biella l’invio di una pattuglia, in quanto veniva segnalata una lite tra due donne e un uomo.

All’arrivo dell’autoradio del N.O.R.M., un individuo di sesso maschile, poi identificato quale protagonista del diverbio da cui era scaturito l’intervento si dava alla fuga. Questo nonostante l’alt dei carabinieri.

Durante l’inseguimento, il conducente ha tenuto una condotta di guida irregolare e pericolosa lungo la viabilità locale. E questo nonostante fosse inseguito dall’equipaggio dei carabinieri. Erano stati attivati i dispositivi luminosi e sonori. Giunto sino al capoluogo, la marcia del veicolo si è interrotta in corrispondenza della rotatoria di via Fabrizio De André. L’uomo ha autonomamente perso il controllo del mezzo, arrestando la propria corsa senza riportare conseguenze fisiche.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro diversi strumenti atti allo scasso e utensili da lavoro. Dell’esito delle attività è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, che ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la locale Casa Circondariale in attesa delle successive determinazioni.

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