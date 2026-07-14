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Nella notte a fuoco un capannone a Roppolo

Al lavoro i vigili del fuoco

Pubblicato

8 secondi fa

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Nella notte a fuoco un capannone a Roppolo.
Intorno alle 1:30 di oggi 14 luglio una squadra del Distaccamento Volontario di Santhià è intervenuta nel comune di Roppolo in supporto alle squadre del Comando di Biella per un incendio all’ interno di un capannone.
La collaborazione tra le squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso la completa estinzione dell’ attività ed alla messa in sicurezza dell’ area interessata.
Non ci sono feriti da segnalare.
Presenti sul posto anche i Carabinieri
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