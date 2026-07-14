Basso BielleseCronaca
Nella notte a fuoco un capannone a Roppolo
Al lavoro i vigili del fuoco
Nella notte a fuoco un capannone a Roppolo.
Intorno alle 1:30 di oggi 14 luglio una squadra del Distaccamento Volontario di Santhià è intervenuta nel comune di Roppolo in supporto alle squadre del Comando di Biella per un incendio all’ interno di un capannone.
La collaborazione tra le squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso la completa estinzione dell’ attività ed alla messa in sicurezza dell’ area interessata.
Non ci sono feriti da segnalare.
Presenti sul posto anche i Carabinieri
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Basso Biellese2 giorni fa
È il biellese Christian Andorno la vittima dell’incidente di Borgo d’Ale
Attualità3 giorni fa
Caldo, verso il disastro: “Rivoluzione verde o in pochi decenni Biella sarà invivibile”
Attualità3 giorni fa
Ponte sul Cervo e via Cavour chiusi insieme: il caos raddoppia
Circondario3 giorni fa