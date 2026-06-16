Basso BielleseCronaca
Furto al ristorante a Roppolo: portato via incasso e molto altro
Un danno economico di notevole entità
Un furto ha scosso la comunità di Roppolo. Ignoti hanno preso di mira un noto ristorante del paese. I malviventi hanno agito nell’oscurità, sfruttando la vulnerabilità della struttura nelle ore notturne per mettere a segno un colpo rapido e mirato.
I titolari dell’attività avevano chiuso i battenti intorno alle ore 20, al termine di una regolare giornata di lavoro, lasciando il locale vuoto e sicuro. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’incursione dei ladri sarebbe avvenuta intorno a mezzanotte. I malviventi sono riusciti a forzare uno degli ingressi del ristorante, penetrando all’interno senza farsi notare dai residenti della zona.
I malviventi hanno setacciato i locali concentrandosi principalmente sulla zona della cassa e dell’intrattenimento. Il bottino è consistente: i ladri sono riusciti a portar via un portamonete contenente il fondo cassa, l’intero incasso della giornata e diverse stecche di sigarette destinate alla rivendita. Non contenti, i malviventi si sono impadroniti dell’incasso di due slot machine presenti nel locale.
Il danno complessivo subito dai ristoratori è ancora in fase di esatta quantificazione, ma tra il denaro contante sottratto, il valore della merce rubata e i pesanti danni strutturali causati all’infisso per penetrare nel locale, si preannuncia una cifra importante.
Sul caso stanno ora indagando i Carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato i primi rilievi sul posto alla ricerca di tracce utili.
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