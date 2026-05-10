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Auto si schianta contro il cancello di un’azienda

A bordo un uomo di 34 anni. Sul posto 118 e carabinieri

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7 secondi fa

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Auto si schianta contro il cancello di un’azienda
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Auto si schianta contro il cancello di un’azienda.

Auto si schianta contro il cancello di un’azienda

Incidente notturno a Magnonevolo, frazione del comune di Cerrione, dove un’auto è finita contro la recinzione di una ditta dopo che il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo.

Al volante un uomo di 34 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure del caso e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Immagine di repertorio

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