Auto nel mirino dei vandali a Viverone.

Auto nel mirino dei vandali a Viverone

La scorsa notte, a Viverone, ignoti hanno preso di mira un’auto parcheggiata, danneggiandone il lunotto.

L’episodio si è verificato poco dopo l’una. A scoprire il danno è stato il proprietario del veicolo, che ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook