Basso BielleseCronaca
Auto nel mirino dei vandali a Viverone
Sul posto i carabinieri
Auto nel mirino dei vandali a Viverone.
Auto nel mirino dei vandali a Viverone
La scorsa notte, a Viverone, ignoti hanno preso di mira un’auto parcheggiata, danneggiandone il lunotto.
L’episodio si è verificato poco dopo l’una. A scoprire il danno è stato il proprietario del veicolo, che ha subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sulla vicenda sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri.
Immagine di repertorio
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