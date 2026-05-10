Basso BielleseCronaca
20enne colpito con un pugno al volto a Viverone
Aggressione nella notte, sul posto 118 e carabinieri
20enne colpito con un pugno al volto a Viverone.
20enne colpito con un pugno al volto a Viverone
Momenti di tensione nella notte a Viverone, dove un ragazzo di circa vent’anni è stato aggredito nei pressi di un locale. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 e ha richiesto l’intervento dei carabinieri e del personale del 118.
All’arrivo delle pattuglie, i responsabili si erano già allontanati. Il giovane, ferito al volto dopo un pugno, è stato soccorso. Sono in corso accertamenti per chiarire dinamica e motivi dell’aggressione.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella10 ore fa
Padre di due figli muore a soli 48 anni. Grave lutto a Biella
Attualità3 giorni fa
Addio a Vassilia: aveva 49 anni
Cronaca11 ore fa
Trovato morto vicino a un corso d’acqua. Tragedia a Pollone
Attualità2 giorni fa
Accompagna la moglie dal dottore e si toglie la vita
Biella1 giorno fa