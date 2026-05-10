20enne colpito con un pugno al volto a Viverone.

20enne colpito con un pugno al volto a Viverone

Momenti di tensione nella notte a Viverone, dove un ragazzo di circa vent’anni è stato aggredito nei pressi di un locale. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 e ha richiesto l’intervento dei carabinieri e del personale del 118.

All’arrivo delle pattuglie, i responsabili si erano già allontanati. Il giovane, ferito al volto dopo un pugno, è stato soccorso. Sono in corso accertamenti per chiarire dinamica e motivi dell’aggressione.

Immagine di repertorio

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