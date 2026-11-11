Ztl Biella, rivoluzione pass: saranno tutti annullati e rifatti

C’è chi continua a entrare nella Ztl di Biella con un pass ottenuto magari diversi anni fa, anche se nel frattempo ha cambiato casa, lavoro e talvolta perfino Comune di residenza e non avrebbe più titolo per accedere al centro storico. Di recente alla redazione è arrivata più d’una segnalazione di casi di questo tipo, emblematici di una situazione che, tra proroghe, deroghe e autorizzazioni mai aggiornate, ha finito per rendere poco chiaro il quadro dei permessi attualmente in circolazione. Ma presto le cose sono destinate a cambiare.

L’amministrazione comunale si prepara infatti a una revisione complessiva dei pass per la Zona a traffico limitato, con l’obiettivo di fare ordine e soprattutto ridurre il numero dei veicoli autorizzati a transitare nelle vie del centro, a partire da via Italia. A confermare le novità è l’assessore alla polizia locale, Giacomo Moscarola.

Ztl del centro di Biella, tutti i pass saranno rifatti

Il primo passaggio sarà l’approvazione di un nuovo disciplinare, attesa entro la fine dell’anno, accompagnata dall’acquisto di un nuovo programma informatico per la gestione delle autorizzazioni.

Una volta entrato in funzione il sistema, il Comune procederà a rifare tutti i pass uno per uno. Non si tratterà quindi di un semplice aggiornamento, ma di una vera e propria revisione delle autorizzazioni esistenti. «Di fatto – spiega Moscarola – saranno annullati quelli precedenti e confermati solo a coloro che tuttora rientrano effettivamente nelle casistiche previste».

In altre parole, chi nel frattempo ha cambiato residenza, trasferito la propria attività o comunque non possiede più i requisiti per accedere alla Ztl non potrà continuare a utilizzare un’autorizzazione ottenuta in passato.

Meno auto in centro: ecco tutte le novità e quando saranno in vigore

I tempi non saranno immediati. Dopo l’approvazione del disciplinare e l’attivazione del nuovo programma serviranno ancora alcuni mesi per completare la verifica di tutti i permessi. L’obiettivo dell’amministrazione è arrivare a una situazione completamente a regime intorno alla metà del prossimo anno.

La revisione dovrebbe comportare una diminuzione significativa dei pass attualmente attivi e quindi delle auto in circolazione in centro: «Sicuramente – conferma l’assessore – assisteremo a una drastica riduzione, anche perché il mandato è quello di limitare il più possibile il traffico all’interno della Ztl».

Un messaggio piuttosto esplicito, che Moscarola accompagna con una battuta: «Chi ha ancora il pass e lo utilizza pur non essendo più in possesso dei requisiti previsti, si “goda” gli ultimi giretti in centro in auto perché presto la situazione cambierà…».

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