Vuole uno sconto sull’affitto e scoppia la lite.

Persona in escandescenza a Candelo per questioni di affitto. Ieri intervento dei carabinieri per riportare le persone alla calma. L’inquilina chiedeva uno sconto sull’affitto in quanto avrebbe dovuto acquistare alcuni beni che non erano presenti nell’alloggio. La proprietaria non acconsentiva allo sconto e così è scoppiata una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

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