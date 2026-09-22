Un intervento tempestivo dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 ha consentito di mettere in sicurezza, nel pomeriggio di ieri, una persona che manifestava chiare intenzioni anticonservative mentre si trovava su un ponte della tangenziale di Biella.

Vuole gettarsi dal ponte: fermato dagli operatori del 118

L’equipaggio di un’ambulanza dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Novara, con medico e infermiere a bordo e personale dell’ associazioni di volontariato, era di rientro da una precedente missione quando ha intercettato la situazione di grave pericolo. I sanitari e il personale delle associazioni di volontariato hanno prontamente arrestato il mezzo e, avvicinandosi con la necessaria cautela, hanno iniziato a interagire con la persona. Attraverso il dialogo e un approccio professionale e rispettoso, l’equipaggio è riuscito a interrompere l’azione e a scongiurare la caduta. Sono intervenute anche le Forze dell’Ordine, con le quali i sanitari hanno operato in stretto spirito di collaborazione, contribuendo a garantire le condizioni di sicurezza necessarie per la gestione della situazione.

Una volta messa in sicurezza, la persona è stata presa in carico dall’équipe sanitaria, sottoposta alle valutazioni del caso e successivamente trasportata in ospedale per la prosecuzione del percorso assistenziale.

«Quello di oggi è un episodio che dimostra quanto possano essere determinanti la tempestività, la professionalità e, soprattutto, la capacità di instaurare una relazione con la persona in un momento di estrema fragilità. L’equipaggio si è trovato casualmente di fronte a una situazione di grave pericolo durante il rientro da un’altra missione e ha saputo riconoscerla e intervenire immediatamente. Ai sanitari e al personale dell’associazione di volontariato coinvolta va il mio apprezzamento per la sensibilità e la competenza dimostrate, così come alle Forze dell’Ordine per la collaborazione prestata nella gestione dell’intervento».

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