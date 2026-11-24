AttualitàValli Mosso e Sessera
Vitale Barberis Canonico premia l’eccellenza australiana
Consegnato il Wool Excellence Award 2026 ai Manning
Vitale Barberis Canonico ha assegnato a James e Rachel Manning, titolari dell’azienda agricola DM/Miena di Lemont, in Tasmania, il prestigioso Wool Excellence Award 2026.
Vitale Barberis Canonico premia l’eccellenza australiana
Il riconoscimento celebra l’impegno nella produzione di lana Merino Saxon superfine di altissima qualità. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 6 novembre al Taronga Zoo di Sydney, riunendo i vertici dello storico lanificio biellese, i rappresentanti di VBC Wool Australia, i membri del Wool Excellence Club e diversi protagonisti del comparto laniero. Giunto alla sua dodicesima edizione, il premio valorizza il connubio tra qualità delle fibre, sostenibilità e dedizione delle famiglie di allevatori.
Fondata nel 1950 dal nonno Des Manning e oggi guidata dalla terza generazione, l’azienda DM/Miena gestisce circa 12.000 pecore Merino Saxon su una tenuta di 10.000 acri, unendo tradizione, benessere animale e tutela del territorio. «Abbiamo osservato un miglioramento costante, sia in termini di qualità sia di quantità, nel corso delle stagioni», ha commentato Davide Fontaneto, responsabile approvvigionamento materie prime del lanificio.
«L’eccellenza nella lana non nasce mai per caso: è il risultato di conoscenza, pazienza, costanza e rispetto per gli animali e per la terra», ha aggiunto l’amministratore delegato Alessandro Barberis Canonico. Oltre al riconoscimento economico, la famiglia Manning si è aggiudicata un viaggio nel Biellese per seguire da vicino la trasformazione della propria lana in tessuti d’eccellenza.
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