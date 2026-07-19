Si apre ufficialmente la finestra per l’organizzazione del prossimo anno scolastico.

Vigliano: aperte le adesioni ai servizi scolastici

Da lunedì e fino a venerdì 28 agosto, le famiglie potranno presentare le domande di iscrizione ai servizi scolastici integrativi per l’anno 2026/2027.

La procedura avverrà esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale School net, accessibile direttamente dalla home page del sito istituzionale del Comune.

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaco Cristina Vazzoler precisa che l’accettazione delle istanze sarà subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti pregressi.

Il ventaglio dei servizi a supporto della conciliazione famiglia-lavoro prevede diverse opzioni, con agevolazioni tariffarie per i nuclei familiari con più figli: pre scuola: il servizio, che prenderà il via dalle ore 7:30, è rivolto alla scuola dell’infanzia e alle primarie Amosso e San Quirico. La quota annuale è di 180 euro (ridotta a 90 dal secondo figlio).

Per la materna, l’avvio è vincolato al raggiungimento di un minimo di cinque adesioni. Post scuola: attivo per l’infanzia dalle 16 alle 17:30 e per la primaria Amosso dalle 16:20 alle 17:50. Il costo annuale è fissato a 260 euro (130 dal secondo figlio).

Le famiglie potranno scegliere di saldare gli importi in un’unica soluzione oppure in due tranche, secondo le istruzioni che verranno trasmesse via email contestualmente alla conferma di accettazione della domanda.

Novità e conferme anche sul fronte della mensa scolastica, che coprirà i tre ordini di studio (infanzia, primaria e secondaria). Le tariffe dei singoli buoni pasto rimangono differenziate tra i residenti, che pagheranno 5 euro a pasto, e i non residenti, per i quali la tariffa è di 6,20 euro.

I genitori dei bambini che necessitano di diete speciali dovranno presentare la richiesta contestualmente all’iscrizione, allegando obbligatoriamente la certificazione del medico specialista, la cui validità è limitata al singolo anno scolastico.

Per agevolare gli utenti nella compilazione e rispondere a eventuali dubbi, sono stati attivati canali di supporto dedicati: per pre e post scuola: l’Ufficio scuole del Comune che si trova al piano terra del municipio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

È possibile scrivere anche a scuole@vigliano.info.

Per il servizio mensa: la gestione delle pratiche è affidata alla Cooperativa Frassati, contattabile telefonicamente al numero 015.811595 o via email all’indirizzo iscrizionimensa@coopfrassati.com.

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