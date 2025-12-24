Vigilia di Natale sotto la pioggia nel Biellese.

Vigilia di Natale sotto la pioggia nel Biellese

A Biella la giornata odierna sarà caratterizzata da tempo variabile, con alternanza di brevi schiarite e piovaschi. Le temperature oscilleranno tra i 2°C di minima e gli 8°C di massima.

Al mattino è previsto cielo prevalentemente coperto ma senza fenomeni rilevanti, mentre dal pomeriggio sono attese precipitazioni.

