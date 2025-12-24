Seguici su

Vigilia di Natale sotto la pioggia nel Biellese

Le previsioni per la giornata di oggi

Vigilia di Natale sotto la pioggia nel Biellese

Vigilia di Natale sotto la pioggia nel Biellese.

Vigilia di Natale sotto la pioggia nel Biellese

A Biella la giornata odierna sarà caratterizzata da tempo variabile, con alternanza di brevi schiarite e piovaschi. Le temperature oscilleranno tra i 2°C di minima e gli 8°C di massima.

Al mattino è previsto cielo prevalentemente coperto ma senza fenomeni rilevanti, mentre dal pomeriggio sono attese precipitazioni.

