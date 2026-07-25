«Vietiamo il fumo in parchi e aree gioco». Nella seduta di martedì scorso il consiglio comunale di Biella era chiamato a discutere se bandire il fumo nelle aree giochi cittadine e nei parchi maggiormente frequentati.

Il documento porta la firma del consigliere Karim El Motarajji. C che commenta così: «Come Movimento Cinque Stelle proporremo di vietare il fumo all’interno dei parchi. Intesi sia come aree gioco sia come parchi comunali indipendentemente dalla presenza di minori. Chiederemo inoltre che il divieto venga introdotto attraverso un regolamento ad hoc, che preveda sanzioni per chi non lo rispetta».

«Vietiamo il fumo in parchi e aree gioco»

La mozione presentata dall’esponente di opposizione è così articolata. «Consideriamo che il fumo passivo rappresenta un rischio per la salute, in particolare per bambini e soggetti fragili. I parchi pubblici e le aree gioco sono luoghi destinati alla socialità e al benessere dei minori. Numerosi Comuni italiani hanno introdotto limitazioni al fumo nelle aree gioco. Il consiglio comunale impegna il Sindaco e la giunta a valutare l’introduzione del divieto di fumo nelle aree gioco e nei parchi maggiormente frequentati dai minori». Prevedendo per i trasgressori relative multe.

Da parte sua il sindaco Marzio Olivero si mostra aperto al dialogo anche se non pienamente convinto di quanto contenuto nella mozione. «Sono assolutamente d’accordo con il divieto di fumo nelle aree gioco – commenta al nostro giornale -. Credo invece che per quanto riguarda i parchi in generale serva fare riflessioni più ampie. Un divieto assoluto nei parchi, ad esempio, non penso che mi vedrebbe d’accordo perché non ritengo ce ne sia un reale bisogno. E parlo da non fumatore. Poi si può ragionare su tutto. Diciamo che se anche nei parchi tutti fossimo educati e agissimo con buon senso, risolveremmo gran parte dei problemi e dei potenziali conflitti. Senza bisogno di alcun divieto».

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