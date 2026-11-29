Via Pietro Micca, la piazza chiusa torna indietro di un secolo.

Via Pietro Micca, la piazza chiusa torna indietro di un secolo

Si fa fatica a riconoscerla, piazza La Marmora, in questa foto datata 1937. Anche perché mancano almeno due elementi importanti: l’aiuola centrale con il monumento al Bersagliere e via Pietro Micca.

Nella foto, scattata con le spalle alla palazzina Piacenza, qualche indizio lo forniscono i muri laterali, rimasti praticamente immutati. Ma il resto è decisamente differente e, aiuola centrale a parte, c’è in più, al posto di via Pietro Micca, un caseggiato successivamente demolito proprio per aprire il varco da sud verso nord. Collegando in questo modo quello che diventerà il “quartiere degli affari” e la via La Marmora, con il nord che gravitava (e gravita) intorno a piazza Martiri e al teatro.

In quel caseggiato aveva trovato spazio, ai primi del Novecento, una sala da ballo, chiamata secondo una tendenza del tempo, “Tersicore”, nome della dea della danza. Ai lati si intuisce l’apertura delle vie Mazzini a sinistra e Villani a destra, dove si trova anche un vespasiano demolito negli anni Sessanta.

Che l’immagine risalga a poco meno di un secolo fa lo testimonia anche un particolare tecnico: a ben guardare si nota, proprio in quella direzione, una sorta di scia, dovuta certamente a un’auto (all’epoca una rarità) in movimento, impossibile da fissare allora dall’obiettivo.

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