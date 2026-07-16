Via Italia, il restyling si completerà con la piazza di San Cassiano.

Via Italia, il restyling si completerà con la piazza di San Cassiano

Prosegue il restyling del centro di Biella. Con il rifacimento di piazza San Giovanni Bosco, la piazza di San Cassiano, si completerà la riqualificazione dell’asse principale di via Italia. A confermarlo è il sindaco Marzio Olivero, che sottolinea come l’intervento rappresenti un tassello fondamentale della strategia di rilancio del cuore cittadino.

«Andremo a rifare la pavimentazione di piazza San Giovanni Bosco con gli stessi materiali utilizzati in via Italia. Si tratta di una soluzione che garantisce maggiore stabilità dei cubetti e il drenaggio del fondo stradale. Questi interventi, insieme ad altri come la realizzazione del nuovo studentato in Riva, dimostrano che tra pubblico e privato c’è una forte attenzione e un concreto interesse per la valorizzazione della parte centrale della città».

A entrare nel dettaglio è l’assessore ai lavori pubblici Luca Castagnetti, che spiega come l’operazione sarà possibile grazie alle economie maturate durante il cantiere di via Italia. «Abbiamo risparmiato una cifra importante, circa 700 mila euro, soprattutto dai lavori sulla Roggia sottostante, dove abbiamo riscontrato meno criticità rispetto a quelle inizialmente ipotizzate. Queste risorse vengono quindi reinvestite per rifare la pavimentazione delle tre piazze lungo via Italia: Santa Marta, dove l’intervento è già stato completato, quella della Fons Vitae e infine piazza San Giovanni Bosco».

Il prossimo cantiere aprirà proprio alla Fons Vitae. «Se tutto va bene – prosegue Castagnetti – i lavori partiranno tra luglio e agosto. Una volta conclusi ci sposteremo nella piazza di San Cassiano. Le nuove pavimentazioni saranno uniformi a quelle di via Italia e saranno utilizzate anche in via Pietro Micca, fino al Bersagliere, e nel tratto di via Gramsci, così da dare continuità e uniformità a tutto il centro».

La riqualificazione guarda anche al futuro della mobilità. «Stiamo lavorando alla pedonalizzazione del tratto di via Italia in Riva, ipotesi che aveva già raccolto il consenso della maggior parte dei commercianti. Sono convinto che, una volta conclusi i lavori, anche gli esercenti di piazza San Giovanni Bosco saranno favorevoli e si procederà con la pedonalizzazione definitiva di questo tratto».

Accanto al rifacimento delle pavimentazioni è previsto anche il rinnovo dell’arredo urbano. «Per le panchine stiamo valutando diversi modelli e verranno collocate nelle tre piazze».

A questi interventi si aggiungeranno quelli finanziati dal progetto Smart Cities. «In piazza Santa Marta oggi si vedono già alcuni cavi elettrici emergere dal suolo: serviranno a dotare le nuove panchine di punti di ricarica per smartphone, rendendo così il centro più moderno e digitale».

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