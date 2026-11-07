“Vendo, vado in pensione”. La storica edicolante Cinzia Nicola cerca un successore

Dopo una vita trascorsa tra il profumo della carta stampata, le pagine dei libri di scuola e il viavai quotidiano dei paesani, per Cinzia Nicola c’è voglia di voltare pagina.

La storica edicolante del paese ha raggiunto il traguardo della pensione e, per annunciare la decisione di cedere la propria attività, ha scelto un’occasione speciale e decisamente originale: la tradizionale festa della paletta. Lì, tra i banchi della sagra e gli sguardi incuriositi dei passanti, ha affisso un simpatico cartello con la scritta «Vendo, sono in pensione», trasformando una scelta personale in una proposta di futuro per l’intero paese.

Cinzia Nicola va in pensione: “Voglio avere il tempo per veder crescere i miei nipoti”

«Ho raggiunto la pensione – racconta con un pizzico di nostalgia e la serenità di chi ha dato tanto alla propria comunità -. In tutti questi anni ho visto crescere tantissimi bambini, che oggi sono diventati adulti e padri di famiglia. È stato un percorso bellissimo, ma adesso mi piacerebbe davvero avere il tempo necessario per veder crescere i miei nipoti».

Una motivazione semplice e profonda, che racchiude il desiderio di staccare la spina dopo anni dedicati con passione a un lavoro impegnativo e senza orari. La storia di questo negozio è la storia di una continua evoluzione. Nata inizialmente come classica edicola e cartolibreria nel cuore del centro cittadino, l’attività ha saputo trasformarsi nel tempo per rispondere alle esigenze mutevoli della popolazione e restare sempre competitiva. «Ho iniziato con la vendita dei giornali e della cartoleria – spiega Cinzia -. Poi, gradualmente, ho ampliato l’offerta inserendo l’intimo per uomo e donna e una ricca selezione di oggettistica da regalo».

L’evoluzione del negozio nel corso degli anni

Un’attenzione particolare è sempre stata riservata al comparto scolastico e della cartolibreria, vero fiore all’occhiello dell’esercizio. Grazie alla cura e alla dedizione della titolare, il negozio è diventato un punto di riferimento insostituibile per gli studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria fino alle superiori, attirati da una fornitura vasta, variegata e sempre aggiornata. A questo si aggiunge un servizio fondamentale per le famiglie della zona: la gestione completa della prenotazione e della consegna dei libri di testo per l’anno scolastico. L’ultimo fondamentale tassello di questo processo di ampliamento è arrivato in tempi recenti. «Dal 2022 abbiamo inserito anche i servizi di tabaccheria – ricorda la titolare -. Stava chiudendo un negozio nelle vicinanze e non volevo assolutamente che il paese perdesse un servizio così importante. Abbiamo così rilevato la licenza e installato anche il distributore automatico all’esterno».

Nonostante il profondo legame con la clientela, la voglia di fermarsi per godersi la famiglia e gli affetti è ormai matura. «È un lavoro che ho sempre amato enormemente – sottolinea – perché permette di stare ogni giorno a contatto diretto con la gente. Negli anni si crea un rapporto stretto di profonda fiducia e vera amicizia con le persone. Ma adesso, con due nipoti e la pensione finalmente raggiunta, è giusto che mi dedichi ad altro».

Ora cerca un successore: “Questo negozio può avere un grande futuro davanti a sé”

L’auspicio di Cinzia Nicola è che qualcuno decida di raccogliere il testimone di questo presidio commerciale e umano nel cuore di Coggiola. Un’opportunità concreta per chiunque desideri avviare un’attività autonoma e già bene avviata. «Forse qualcuno dall’esterno può pensare che in un centro come Coggiola sia difficile lavorare – conclude l’edicolante con tono rassicurante -. In realtà qui c’è un movimento continuo. È vero, non parliamo del paese di trent’anni fa, ma resta comunque una realtà vivace, dinamica e posizionata su una strada di forte passaggio. Ho moltissimi clienti affezionati che arrivano appositamente da fuori zona, attratti sia dal settore della cartolibreria sia dai servizi di tabaccheria e Monopoli. Insomma, è una risorsa viva, un negozio che ha basi solide e che può avere davvero un grande futuro davanti a sé».

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