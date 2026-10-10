Vende camper e moto e dona un’ambulanza in memoria del marito morto

“Con affetto, dedico questa ambulanza alla Cri di Cossato a perenne ricordo dell’Alpino Renzo Cucchi, con amore Tancorre Enza”.

Sono queste le parole impresse alla memoria sulla fiancata della nuova ambulanza, che verrà utilizzata per servizi ospedalieri con attacchi per gli strumenti specifici, inaugurata venerdì scorso alla presenza delle massime autorità istituzionali, sanitarie, militari e religiose.

Alla cerimonia hanno preso parte anche tanti volontari della Cri stessa e il loro presidente nazionale, Rosario Valastro, che ha insignito Vincenza (Enza) della medaglia d’argento al merito.

“Ho pensato che al posto del nostro camper avrei fatto viaggiare un’ambulanza, per fare star bene le persone”

«Ho pensato di fare questa donazione perché è stato doloroso, quando mio marito stava male – ha spiegato Enza -. Chiamavo l’ambulanza per trasportarlo in ospedale per fare le visite e per curarlo, ma era difficile trovarne di disponibili. Mio marito, alpino, alla fine è mancato all’età di 84 anni. In seguito ho dovuto vendere il nostro camper, con il quale avevamo bei ricordi insieme e mentre il camper se ne andava, io ho pensato che al suo posto avrei fatto viaggiare un’ambulanza, per fare stare bene le persone. Renzo era appassionato di moto, ho venduto anche quelle, e ho speso il denaro ancora per l’ambulanza. Sono felice e onorata di averlo fatto».

A coordinare la cerimonia è stato Giuseppe Negri, presidente del Comitato Cri di via Amendola.

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