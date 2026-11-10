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Vandali in azione a Chiavazza: colpiti due mezzi

Indagini in corso

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13 secondi fa

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Esce in bici e non torna a casa: scattano le ricerche
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Un fine settimana amaro per un’azienda di Chiavazza, finita nel mirino di ignoti vandali. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri della locale Compagnia, che stanno seguendo da vicino il caso, alcuni veicoli parcheggiati all’interno del cortile aziendale sono stati presi di mira e seriamente danneggiati durante il weekend.

Vandali in azione a Chiavazza: colpiti due mezzi

Il bilancio provvisorio parla di due mezzi pesantemente colpiti, in particolare ai parabrezza, andati completamente in frantumi. Un gesto gratuito e vile che non solo arreca un danno economico ingente alla proprietà, ma colpisce anche la serenità di chi lavora onestamente sul territorio.

I proprietari, accortisi dell’accaduto alla riapertura degli uffici, hanno immediatamente allargato le braccia allo sconforto prima di sporgere denuncia.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per i rilievi scientifici e i primi accertamenti di rito. Gli inquirenti stanno ora passando al setaccio ogni elemento utile per dare un volto e un nome ai responsabili: al vaglio ci sono eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei residenti vicini, nella speranza che qualcuno possa aver notato movimenti sospetti o auto aggirarsi nei paraggi durante le ore notturne.

L’episodio ha sollevato non poca preoccupazione tra gli imprenditori e i residenti della zona, riaccendendo i riflettori sul tema della sicurezza e della prevenzione degli atti vandalici nei cortili privati e nelle aree artigianali periferiche. Le indagini proseguono senza sosta per fare piena luce sulla dinamica e sui moventi di questo insano raid.

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