Valle di Mosso in lutto per Angela Ciccia in Grosso

Lutto

La comunità di Valle Mosso si stringe attorno alla famiglia Grosso per la scomparsa di Angela Ciccia in Grosso, venuta a mancare all’età di 65 anni.

A darne il doloroso annuncio sono stati il marito Piercarlo e i figli: Fabio con Rita, Francesca con Francesco. La piangono anche gli amati nipoti Loris, Aurora, Emma e Sofia e la sorella Rosetta con Alfredo e la figlia Matilda.

Le ceneri di Angela giungeranno da Catania nella chiesa parrocchiale di Valle Mosso, dove domani alle 10.30, sarà celebrato il funerale.

Al termine della funzione religiosa il corteo funebre proseguirà in auto verso il cimitero di Valle Mosso per l’ultimo saluto.

Numerosi i messaggi di vicinanza e cordoglio che in queste ore stanno raggiungendo la famiglia, testimoniando l’affetto e la stima di cui Angela godeva nella comunità.

«Te ne sei andata via in silenzio – le parole dedicatele su Facebook dalla cugina Elisabetta – ma dentro ho un rumore pazzesco. Angela, porta il tuo sorriso fin lassù. Ti voglio bene».

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