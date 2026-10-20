Valdilana piange Dalmerino Faccin: 70 anni.

Lutto a Valdilana per la morte di Dalmerino Faccini. L’uomo aveva 70 anni. Era ospite della casa di riposo Reda di Valle Mosso. Lascia la moglie Isabella Ferraris, il figlio Michelangelo con Daisy e l’adorato nipote Leonardo, le sorelle Simona con il marito Mirko e Manuela con i figli Davide e Ilaria.

Il funerale sarà celebrato giovedì 22 ottobre alle 10 nella chiesa di Trivero Matrice. Domani sera mercoledì 21 ottobre alle 20 il rosario in chiesa parrocchiale.

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