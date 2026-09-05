Si sono chiuse il 31 agosto le iscrizioni al test d’ingresso per i Corsi di Laurea delle professioni sanitarie della Scuola di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale per l’anno accademico 2026-2027. Il bilancio finale segna un aumento considerevole dell’interesse verso le professioni della cura e della salute. Le domande di ammissione sono 1.260, a fronte dei 729 posti complessivi disponibili per il nuovo anno accademico. Si tratta di un incremento di oltre il 27% rispetto ai dati dell’anno scorso, quando candidate e candidati erano stati 990 (per 710 posti).

L’aumento coinvolge in particolar modo i corsi di Fisioterapia, che complessivamente sulle tre sedi (Novara, Fossano, Alessandria) hanno raccolto 587 domande per soli 120 posti disponibili. Notevole anche il balzo in avanti di Infermieristica, passata da 315 a 454 aspiranti matricole distribuite sui poli di Alessandria, Alba, Novara, Biella, Verbania e Vercelli. In forte crescita anche Igiene Dentale (con sede solo a Novara), con 65 candidati per 30 posti. I numeri sono stabili rispetto al passato per Tecniche di Laboratorio biomedico, Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia ed Educazione Professionale.

Le aspiranti matricole UPO sono ora attese alla prova unica di ammissione, che si svolgerà in presenza mercoledì 16 settembre 2026, con inizio alle ore 11, presso il Complesso Perrone (Via Perrone, 18) a Novara. Il test, la cui preparazione e correzione sono state affidate al Cineca, prevede 60 quesiti a risposta multipla su competenze di lettura, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. I candidati avranno a disposizione 100 minuti di tempo per completare la prova. Gli esiti e le relative graduatorie di merito saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo a partire dalle ore 13 del 28 settembre.

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