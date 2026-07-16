Unidee diventa Accademia di Arti Contemporanee e rafforza l’offerta formativa

L’istituzione formativa di Cittadellarte rafforza la propria identità e amplia la dimensione internazionale. L’Accademia Unidee assume ufficialmente il nome di Accademia di Arti Contemporanee Unidee, una denominazione pensata per rappresentare in modo più preciso la natura interdisciplinare del progetto e il suo legame con l’arte, la sostenibilità, il design, la ricerca e la trasformazione sociale.

Il cambiamento non riguarda soltanto il nome. L’Accademia, con sede a Biella, sta attraversando una fase di crescita caratterizzata dall’aumento degli studenti provenienti dall’estero, dal consolidamento dei corsi triennali e dalla pubblicazione di nuovi bandi per borse di studio destinate agli studenti piemontesi.

Un nuovo nome per raccontare l’identità dell’Accademia

La nuova denominazione, Accademia di Arti Contemporanee Unidee, vuole evidenziare la specificità di un’istituzione che non considera l’arte come un ambito isolato, ma come uno strumento capace di dialogare con discipline differenti.

L’offerta formativa mette infatti in relazione pratiche artistiche, sostenibilità ambientale, moda, design, ricerca sociale e innovazione culturale. Un approccio che punta a preparare figure professionali in grado di interpretare i cambiamenti contemporanei e di intervenire nella società attraverso linguaggi creativi e progettuali.

Il nuovo nome accompagna quindi un percorso di sviluppo già avviato negli ultimi anni, durante i quali l’Accademia ha progressivamente rafforzato il rapporto tra didattica, sperimentazione artistica e territorio.

Arte Contemporanea e Moda Sostenibile al centro dell’offerta formativa

Tra i principali percorsi proposti dall’Accademia figurano i corsi triennali in Arte Contemporanea e Moda Sostenibile, ormai consolidati all’interno dell’offerta formativa.

I programmi sono pensati per unire conoscenze teoriche, attività laboratoriali e progettazione, favorendo un confronto diretto con artisti, professionisti, ricercatori e realtà attive nel campo della cultura contemporanea.

Particolare attenzione viene riservata alla sostenibilità, alla responsabilità sociale e al rapporto tra creatività e trasformazione dei territori. L’obiettivo è offrire agli studenti una preparazione moderna, capace di rispondere alle nuove esigenze del settore artistico e creativo.

L’Advanced Program richiama studenti da tutto il mondo

Accanto ai corsi triennali, l’Accademia rilancia l’Advanced Program in Contemporary Public Art, il programma annuale internazionale avviato nel 2025 e rivolto ad artisti e ricercatori provenienti da diversi Paesi.

La prima edizione ha registrato una partecipazione fortemente internazionale, accogliendo studenti provenienti da Francia, Iran, Brasile, Palestina, Etiopia, Corea del Sud, Giappone e Argentina. Un risultato che testimonia la crescente capacità di Biella e di Cittadellarte di attrarre talenti e costruire un ambiente di ricerca aperto al dialogo tra culture e pratiche differenti.

I corsi in lingua inglese rappresentano uno degli elementi centrali di questa strategia, perché consentono all’Accademia di rivolgersi a una comunità sempre più ampia e di rafforzare la propria rete internazionale.

Naldini: “Un unicum nel panorama italiano”

Secondo Paolo Naldini, presidente di Fondazione Pistoletto Cittadellarte, la nuova denominazione descrive una vocazione transdisciplinare e plurale sviluppata attraverso oltre trent’anni di esperienza.

Cittadellarte, ha ricordato Naldini, nasce come scuola negli anni Novanta e nel corso del tempo sperimenta diversi modelli di insegnamento, fino alla nascita dell’attuale Accademia. L’Advanced Program concentra in un solo anno esperienze, principi e relazioni costruite attraverso una rete internazionale di alto livello.

La sede dell’Accademia si trova sulle rive del torrente Cervo, in un luogo profondamente legato all’identità del Biellese. Allo stesso tempo, l’impostazione dei programmi e la provenienza degli studenti conferiscono all’istituzione una dimensione globale.

Borse di studio per gli studenti del Piemonte

Una delle principali novità riguarda le borse di studio estive. I nuovi bandi saranno pubblicati lunedì 20 luglio 2026 e saranno dedicati ai corsi triennali dell’Accademia.

Le agevolazioni, sia totali sia parziali, saranno aperte agli studenti residenti in Piemonte e rappresenteranno un’opportunità per chi desidera intraprendere un percorso formativo nel campo dell’arte contemporanea e della moda sostenibile.

L’iniziativa punta a rendere la formazione maggiormente accessibile agli studenti del territorio, sostenendo i giovani interessati a sviluppare competenze artistiche e progettuali in un contesto innovativo e internazionale.

Avviato l’iter per l’accreditamento ministeriale

Nelle scorse settimane l’Accademia di Arti Contemporanee Unidee ha inoltre depositato presso il Ministero dell’Università e della Ricerca la domanda di accreditamento dei corsi triennali in Arte Contemporanea e Moda Sostenibile per l’anno accademico 2026/2027.

La candidatura è il risultato del lavoro sviluppato dall’Accademia insieme a Fondazione Pistoletto Cittadellarte e punta a ottenere il riconoscimento ministeriale dei due percorsi.

L’eventuale accreditamento rafforzerebbe ulteriormente il ruolo di Biella come centro dedicato alla formazione artistica contemporanea, alla ricerca e all’innovazione, consolidando una realtà che unisce radicamento territoriale e apertura internazionale.

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