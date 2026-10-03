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Una rimessa a fuoco: intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme spente prima che arrivassero alle bombole del gas.

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11 secondi fa

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Una rimessa a fuoco: intervento dei vigili del fuoco
Questa mattina 3 ottobre 2026 dopo le 7:15 la prima squadra dei Vigili del Fuoco più una con l’ Autobotte della Centrale di Vercelli insieme a quella del distaccamento Volontario di Santhià sono intervenute nel Comune di San Germano nella frazione di Stella per l’ incendio di un deposito adibito a rimessa.
Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a contenere ed estinguere le fiamme prima che si propagassero  interessassando bombole a GPL presenti nel locale.
Al momento non risultano feriti
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