Una morte improvvisa: addio a Roberto di 66 anni

Lutto a Sala Biellese per la scomparsa di Roberto Donella. Aveva 66 anni. Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari. Lo annunciano la figlia Rebecca, il fratello Gian Paolo con la moglie Maria Rosa. Giovedì 3 settembre è stato dato l’ultimo saluto al cimitero di Sala Biellese.

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