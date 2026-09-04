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Una morte improvvisa: addio a Roberto di 66 anni

Un lutto che ha colpito la comunità di Sala Biellese.

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1 minuto fa

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tragedia in ospedale
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Una morte improvvisa: addio a Roberto di 66 anni

Lutto a Sala Biellese per la scomparsa di Roberto Donella. Aveva 66 anni. Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari. Lo annunciano la figlia Rebecca, il fratello Gian Paolo con la moglie Maria Rosa. Giovedì 3 settembre è stato dato l’ultimo saluto al cimitero di Sala Biellese.

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