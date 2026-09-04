AttualitàCircondario
Una morte improvvisa: addio a Roberto di 66 anni
Un lutto che ha colpito la comunità di Sala Biellese.
Una morte improvvisa: addio a Roberto di 66 anni
Lutto a Sala Biellese per la scomparsa di Roberto Donella. Aveva 66 anni. Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari. Lo annunciano la figlia Rebecca, il fratello Gian Paolo con la moglie Maria Rosa. Giovedì 3 settembre è stato dato l’ultimo saluto al cimitero di Sala Biellese.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Contenuto sponsorizzato
Attualità3 giorni fa
L’addio a Barbara Crivellari: aveva 47 anni
Biella2 giorni fa
È morto il dottor Michele Piccinato
Fuori provincia1 giorno fa
Sorprende i ladri vicino all’auto, 48enne accoltellato: è in pericolo di vita
Attualità20 ore fa
«Ho i titoli ma non basta: non sarà incostituzionale?»
Biella2 giorni fa