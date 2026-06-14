Una domenica con tantissime cose da fare

Una domenica con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Una domenica con tante cose da fare

– Outdoor e Sport

da 12/06/2026 a 14/06/2026

Roppolo, Fondazione Bricherasio

Festival Richiamo del Bosco

INFO

info@richiamodelbosco.it

www.richiamodelbosco.it/festival

– Mostre

da 14/06/2026 a 14/06/2026

Orario dalle 11 alle 17

Valdilana, via Marconi 23

Chiara Camoni “Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice”

INFO

Telefono 015 7591463

casazegna@fondazionezegna.org

– Arte e Cultura

da 14/06/2026 a 14/06/2026

Orario dalle 11 alle 12.30

Oropa, via Santuario di Oropa 480

Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

– Arte e Cultura

da 14/06/2026 a 14/06/2026

Orario dalle 14.30 alle 17.30

Zubiena

Corso Saponi Naturali

INFO

Telefono 327 9856078

chiostrodelleillusioni@gmail.com

– Arte e Cultura

da 14/06/2026 a 14/06/2026

Orario dalle 10 alle 12

Pollone, Parco Burcina

Burcina in fiore: uno spettacolo naturale

INFO

Telefono 334 3387223

ticino@arnicatorino.it

– Outdoor e Sport

da 14/06/2026 a 14/06/2026

Orario dalle 9 alle 12

Zubiena, Vermogno, Bessa

Immersione natura

INFO

Telefono 334 3387223

ticino@arnicatorino.it

– Arte e Cultura

da 13/06/2026 a 14/06/2026

Pettinengo, via G.B.Maggia 2

(T)essere insieme 2026

INFO

Telefono 331 7633744

info@piccolafata.it

www.piccolafata.it

– Arte e Cultura

da 14/06/2026 a 14/06/2026

Orario dalle 16.30 alle 18

Sostegno, Casa del Bosco, Museo del Bramaterra

Musica e parole dalla Persia al Museo del Bramaterra

INFO

Telefono whatsapp 327 4858731

iscrizioni@storiedipiazza.it

– Mostre

da 17/05/2026 a 27/06/2026

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

RITRATTƏ PARTIGIANE

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 23/05/2026 a 27/06/2026

Orario dalle 15 alle 18

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

RITRATTƏ PARTIGIANE

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Arte e Cultura

da 20/03/2026 a 28/06/2026

Biella, PALAZZONE, via dei Seminari 3

Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento

INFO

info@palazzonebiella.it

https://www.bps.it/il-palazzone

– Arte e Cultura

da 07/06/2026 a 28/06/2026

Orario 15-18

Via Duca d’Aosta 7, 13885 Salussola Monte (BI)

Apertura Museo dell’Oro e della Pietra di Salussola

INFO

info@museolaboratoriosalussola.org

www.museolaboratoriosalussola.org

– Mostre

da 13/06/2026 a 12/07/2026

Orario dalle 9 alle 19

Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2

NEL BLU DIPINTO DI BLU mostra , VILLA PIAZZO

INFO

Telefono 015 8445714

comunicazione@pacefuturo.it

www.pacefuturo.it

– Mostre

da 23/05/2026 a 12/07/2026

Orario dalle 11 alle 18

Veglio, fraz. Picco 6

MOSTRA “MEMORIES: VOLTI E RACCONTI DELLE FABBRICHE”

INFO

Telefono 393 8526184

biella@delegazionefai.fondoambiente.it

https://lanificiopicco1883.it/memories

– Mostre

da 13/06/2026 a 19/07/2026

Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14

Nord Ovest Naturae Photo Contest 7ª edizione – Mostra opere finaliste

INFO

Telefono 388 564 7455

info@nordovestnaturae.org

https://www.nordovestnaturae.org/

– Mostre

da 08/05/2026 a 19/07/2026

Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29

Selvatica – Arte e Natura in Festival 11ᵃ edizione

INFO

Telefono 015 0991868

info@selvaticafestival.net

https://www.selvaticafestival.net/2026/

– Mostre

da 07/06/2026 a 26/07/2026

Orario dalle 14.30 alle 18.30

Pray, Regione Vallefredda 1

Tra pedali e telai. Cinquant’anni di ciclismo pionieristico biellese (1880-1930)

INFO

Telefono 3513902199

docbi@docbi.it

www.docbi.it

– Arte e Cultura

da 01/06/2026 a 04/09/2026

Campiglia Cervo, frazione Magnani SNC

Visite Guidate Estive al Parco di Villa Magnani

INFO

villa.magnani.sanpaolocervo@gmail.com

www.villamagnani.net

– Arte e Cultura

da 07/06/2026 a 20/09/2026

Orario 8-23

Fraz. Oretto, Camoiglia Cervo (BI)

MOSTRA A LA BURSCH: “VALLE CERVO, APPUNTI”

INFO

info@labursch.com

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 01/11/2026

Masserano, via Roma 188

Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)

INFO

Telefono 345 5126696

associazionedonbarale@gmail.com

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