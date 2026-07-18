Nel pomeriggio di ieri, 17 luglio, la Squadra Mobile di Biella, con il supporto delle Volanti e della Polizia Locale, ha tratto in arresto un uomo e una donna con l’accusa di furto aggravato in concorso.

Una coppia in arresto per aver rubato un’auto a Biella

La vicenda ha preso il via quando una cittadina si è presentata negli uffici della Questura per denunciare il furto della propria automobile, che aveva regolarmente parcheggiato in un’area di sosta nel centro cittadino. Ricevuta la segnalazione, le forze dell’ordine hanno fatto scattare immediatamente le ricerche su tutto il territorio.

Il veicolo è stato intercettato poco dopo in zona Bottalino. A bordo del mezzo si trovavano i due sospettati, un uomo e una donna di età compresa tra i 30 e i 40 anni, entrambi residenti fuori provincia. Bloccati tempestivamente dagli agenti, sono stati condotti in Questura per i controlli di rito.

Per il conducente è scattata anche una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere: l’uomo è stato infatti trovato in possesso di un cacciavite e di svariati arnesi da scasso. Questa mattina la coppia è comparsa davanti al giudice in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.

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