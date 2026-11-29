Una carpa regina del peso di 32,5 chili è stata catturata nelle acque del Lago di Viverone. L’eccezionale esemplare nella giornata di martedì 24 novembre è finito all’amo di un pescatore professionista di carpfishing proveniente dall’Emilia-Romagna.

A rendere nota la cattura è stata l’amministrazione comunale di Viverone, che ha sottolineato l’importanza dell’episodio per promuovere il lago e le sue caratteristiche ambientali e faunistiche.

Carpa regina da 32,5 kg, cattura eccezionale al Lago di Viverone

«Siamo orgogliosi di poter comunicare che nel nostro lago vivono esemplari di notevoli dimensioni, a testimonianza della ricchezza ittica e della qualità ambientale del nostro territorio – si legge nel messaggio pubblicato sui social -, che lo rendono una meta di grande interesse per tutti gli appassionati di questo sport. Come Amministrazione Comunale, intendiamo diffondere il più possibile questa notizia, affinché il nostro lago sia sempre più conosciuto e fruibile a tutti, offrendo la possibilità di vivere l’emozione unica di catturare e rilasciare queste meravigliose creature, nel pieno rispetto dell’ambiente».

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