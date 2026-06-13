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Un sabato con tantissime cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese
Un sabato con tantissime cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Un sabato con tantissime da fare
– Arte e Cultura
da 13/06/2026 a 13/06/2026
Orario dalle 15.30 alle 17.30
Campiglia Cervo, frazione Magnani 23
A proposito di Vermouth… Conferenza con Elena Coppo, esperta di Vermouth e Sommelier con improvvisazione musicale del Buonarota & Calafiore Duo
INFO
villa.magnani.sanpaolocervo@gmail.com
www.villamagnani.net
– Arte e Cultura
da 13/06/2026 a 13/06/2026
Orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30
Ronco Biellese, via Roma 20
Raku Obvara
INFO
Telefono 335 6763767
scuola.terre.ronco@gmail.com
https://www.facebook.com/lascuoladelleterrecotte?locale=it_IT
– Outdoor e Sport
da 13/06/2026 a 13/06/2026
Orario dalle 10 alle 13
Candelo, Baraggia
Tra brughiere e arcobaleni: i Gruccioni della Baraggia
INFO
Telefono 334 3387223
ticino@arnicatorino.it
– Arte e Cultura
da 13/06/2026 a 13/06/2026
Orario dalle 14 alle 17
Zubiena
Corso Stampa Botanica
INFO
Telefono 327 9856078
chiostrodelleillusioni@gmail.com
– Outdoor e Sport
da 13/06/2026 a 13/06/2026
Orario dalle 8.30 alle 9.30
Viale Lungo Lago – Area Verde Punta Becco
Appuntamento con lo Yoga, risveglio sul lago di Viverone
INFO
proloco.viverone@hotmail.com
– Outdoor e Sport
da 12/06/2026 a 14/06/2026
Roppolo, Fondazione Bricherasio
Festival Richiamo del Bosco
INFO
info@richiamodelbosco.it
www.richiamodelbosco.it/festival
– Arte e Cultura
da 13/06/2026 a 14/06/2026
Pettinengo, via G.B.Maggia 2
(T)essere insieme 2026
INFO
Telefono 331 7633744
info@piccolafata.it
www.piccolafata.it
– Mostre
da 17/05/2026 a 27/06/2026
SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5
RITRATTƏ PARTIGIANE
INFO
Telefono 340 9687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Mostre
da 23/05/2026 a 27/06/2026
Orario dalle 15 alle 18
SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5
RITRATTƏ PARTIGIANE
INFO
Telefono 340 9687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Arte e Cultura
da 20/03/2026 a 28/06/2026
Biella, PALAZZONE, via dei Seminari 3
Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento
INFO
info@palazzonebiella.it
https://www.bps.it/il-palazzone
– Arte e Cultura
da 07/06/2026 a 28/06/2026
Orario 15-18
Via Duca d’Aosta 7, 13885 Salussola Monte (BI)
Apertura Museo dell’Oro e della Pietra di Salussola
INFO
info@museolaboratoriosalussola.org
www.museolaboratoriosalussola.org
– Mostre
da 13/06/2026 a 12/07/2026
Orario dalle 9 alle 19
Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2
NEL BLU DIPINTO DI BLU mostra , VILLA PIAZZO
INFO
Telefono 015 8445714
comunicazione@pacefuturo.it
www.pacefuturo.it
– Mostre
da 23/05/2026 a 12/07/2026
Orario dalle 11 alle 18
Veglio, fraz. Picco 6
MOSTRA “MEMORIES: VOLTI E RACCONTI DELLE FABBRICHE”
INFO
Telefono 393 8526184
biella@delegazionefai.fondoambiente.it
https://lanificiopicco1883.it/memories
– Mostre
da 13/06/2026 a 19/07/2026
Biella, Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14
Nord Ovest Naturae Photo Contest 7ª edizione – Mostra opere finaliste
INFO
Telefono 388 564 7455
info@nordovestnaturae.org
https://www.nordovestnaturae.org/
– Mostre
da 08/05/2026 a 19/07/2026
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29
Selvatica – Arte e Natura in Festival 11ᵃ edizione
INFO
Telefono 015 0991868
info@selvaticafestival.net
https://www.selvaticafestival.net/2026/
– Mostre
da 07/06/2026 a 26/07/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30
Pray, Regione Vallefredda 1
Tra pedali e telai. Cinquant’anni di ciclismo pionieristico biellese (1880-1930)
INFO
Telefono 3513902199
docbi@docbi.it
www.docbi.it
– Arte e Cultura
da 01/06/2026 a 04/09/2026
Campiglia Cervo, frazione Magnani SNC
Visite Guidate Estive al Parco di Villa Magnani
INFO
villa.magnani.sanpaolocervo@gmail.com
www.villamagnani.net
– Arte e Cultura
da 07/06/2026 a 20/09/2026
Orario 8-23
Fraz. Oretto, Camoiglia Cervo (BI)
MOSTRA A LA BURSCH: “VALLE CERVO, APPUNTI”
INFO
info@labursch.com
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 01/11/2026
Masserano, via Roma 188
Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)
INFO
Telefono 345 5126696
associazionedonbarale@gmail.com
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